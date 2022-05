Productiemaatschappij achter 'Rust' weerlegt beweringen dat zij verantwoordelijk zijn voor de onveilige situatie op de set

FilmHet productiebedrijf achter de film ‘Rust’ verzet zich tegen de bevindingen van het New Mexico Occupational Health and Safety Bureau. In april kreeg de productiemaatschappij een boete van zo’n 136.793 dollar voorgeschoteld wegens “opzettelijke en ernstige” schending van de veiligheidsprocedures op de werkvloer. Ondertussen heeft Rust Movie Productions LLC laten weten dat ze het niet eens zijn met de bevindingen van de organisatie.

Rust Movie Productions LLC kreeg de boete na een onderzoek van het New Mexico Occupational Health and Safety Bureau. Na het tragische incident, waarbij acteur Alec Baldwin per ongeluk cameraregisseur Halyna Hutchins neerschoot, werd er door de organisatie onderzocht welke omstandigheden geleid hebben tot het fatale ongeval. Na de uitspraak had de productiemaatschappij vijftien dagen de tijd om de boete te betalen. Indien ze niet akkoord waren met de bevindingen konden ze gedurende deze periode de boete aanvechten.

Onverschillig

Volgens het New Mexico Occupational Health and Safety Bureau had de dood van Halyna Hutchins vermeden kunnen worden. In hun bevindingen maakte de organisatie duidelijk dat het productiebedrijf onverschillig was ten opzichte van de erkende gevaren die gepaard gaan met het gebruik van vuurwapens op de set. De productiemaatschappij is het hier niet mee eens en zegt dat de uitspraken van het New Mexico Occupational Health and Safety Bureau zowel “feitelijk als juridisch onjuist” zijn.

Rust Movie Productions LLC stelt dat de “werkgever niet verantwoordelijk was voor het toezicht” op de set. Daarnaast mogen ze naar eigen zeggen ook niet verantwoordelijk geacht worden voor specifieke protocollen zoals het onderhoud en het laden van wapens. Zij stellen dat het door de wet toegestaan is om risicovolle functies zoals het garanderen van de veiligheid en het controleren van vuurwapens uit te besteden aan experts. Dit behoort namelijk niet tot de expertise van de producenten. Volgens Rust Movie Productions LLC is hun voornaamste taak het regelen van de financiering en contracten.

Quote Er werden gepaste maatrege­len genomen waaronder veilig­heids­brie­fings voor de cast en crew. Rust Movie Productions LLC

Nationale richtlijnen

Het New Mexico Occupational Health and Safety Bureau maakte verder ook nog duidelijk dat Rust Movie Productions LLC de nationale richtlijnen rond het gebruik van vuurwapens op de set niet gerespecteerd heeft. Zo mag er bijvoorbeeld nooit echt munitie meegenomen worden naar een filmset. Uit het onderzoek is verder ook gebleken dat er voor de fatale schietpartij al minstens drie keer een vuurwapen per ongeluk niet is afgegaan. Ook zou minstens één medewerkers zich onveilig gevoeld hebben op de set. Het productiebedrijf weerlegt deze uitspraken. Zij beweren dat ze de zogenaamde ‘misfires’ wel correct aangepakt hebben. “Er werden gepaste en corrigerende maatregelen genomen, waaronder veiligheidsbriefings voor de cast en crew.”

Als laatste ontkende het productiebedrijf dat Hannah Gutierrez-Reed, de wapenverantwoordelijke op de set van ‘Rust’, oververmoeid was omdat ze zich ook nog met andere taken moest bezighouden. “Ze had voldoende tijd om alle vuurwapens en munitie op de set goed te inspecteren en veilig te stellen, en haar taken als wapenverantwoordelijke hadden altijd voorrang op haar eventuele andere taken.”

