Problemen op de set van ‘Black Panther 2’: Letitia Wright zorgt voor onenigheid en wat met het personage van Chadwick Boseman?

In de afgelopen weken doken er al verschillende geruchten op over Letitia Wright. Vermoedelijk wil de actrice uit de Marvel-saga stappen. Wright liet enkele maanden geleden weten dat ze zich niet wilde laten vaccineren tegen het coronavirus. Een uitspraak waarmee ze zich niet erg populair maakte bij de filmstudio. Volgens The Hollywood Reporter wordt Letitia in januari weer gewoon op de set verwacht. De actrice was een tijdje buiten strijd nadat ze gewond raakte tijdens de opnames van de film. Uit een reeks andere geruchten blijkt verder dat Letitia zich wel degelijk profileerde als anti-vaxxer bij enkele leden van de productie. De actrice zelf ontkende in het verleden alle roddels op haar sociale media. Ondertussen is het bericht in kwestie wel nergens meer te vinden.