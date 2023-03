Prins Erik, zeeheks Ursula en koning Triton: hoofdcast krijgt gezicht in officiële trailer ‘The Little Mermaid’

In de eerste beelden van de prent lag de focus voornamelijk op Ariël (gespeeld door Halle Bailey) zelf, maar in de officiële trailer van ‘The Little Mermaid’ krijgen we nu ook meer te zien van de andere personages uit de live-actionremake. Zo duikt prins Erik nog een keertje op en daarnaast krijgen we ook eindelijk een beeld van hoe de gemene zeeheks Ursula er precies uitziet. Wie verder nog aan bod komt in de nieuwe beelden is koning Triton (Javier Bardem), de vader van Ariël. Last but not least krijgen we ook nog Sebastiaan, Botje en Jutter te zien.