Primeur: Disneylied ‘We Don’t Talk About Bruno’ haalt nummer 1 in Billboard Top 100

FilmGeen enkel Disneynummer deed het al voor. Het liedje ‘We Don't Talk About Bruno’ uit ‘Encanto’ staat momenteel op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Top 100. Zelfs oorwurm ‘Let It Go’ uit de film ‘Frozen’ deed het niet zo goed. Die schijf eindigde destijds op de 5de plek.

Ook in België staat het nummer in de hitlijsten, zij het dan wat lager dan ‘Let It Go’, destijds. Bruno en zijn vrienden belanden op de 49ste plaats in de Ultratop. De soundtrack van ‘Encanto’ staat wél op de 10de plaats in de albumlijst.

Dat is verwonderlijk, omdat de muziek uit ‘Encanto’ heel letterlijk is toegespitst op de gebeurtenissen in de film; de personages praten met elkaar zoals in een musical. Het doet denken aan nummers uit ‘Les Misérables’ of ‘West Side Story’. Het deuntje verandert ook verschillende keren doorheen het nummer, maar het geheel blijkt echter zo catchy dat kijkers het steeds opnieuw willen horen.

‘Encanto’ is sinds deze maand te bekijken op Disney+, en werd op korte tijd erg populair. De prent kreeg een exclusieve streamingrelease en speelt dus niet in de bioscoop. De nummers in de film hebben stuk voor stuk latin-invloeden (aansluitend bij het thema en de personages van de film), en werden geschreven door de bejubelde Lil Manuel Miranda. Hij schreef eerder al de razend populaire muziek voor de musical ‘Hamilton’, die ook een onverwachte hit was op Disney+.

De enige andere liedjes uit Disney-tekenfilms die ooit een topvijf-positie bereikten in de Billboard top 100 zijn de ‘Aladdin’-hit ‘A Whole New World’, die nummer 1 bereikte in 1993, Elton Johns ‘Can You Feel the Love Tonight’ uit ‘de Leeuwenkoning’, dat nummer 4 haalde in 1994, en de soundtrack van ‘Pocahontas’, ‘Colors of the Wind’, die ook de vierde plaats bereikte in 1995.

