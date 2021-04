“Première voor James Bond-film ‘No Time to Die’ wordt grootste en duurste ooit”

FilmDe release van de nieuwste James Bond-film ‘No Time To Die’ werd al verschillende keren uitgesteld, maar de film krijgt sowieso een grootse première, wanneer het opnieuw kan. Dat schrijft The Mirror. En daar hebben de makers heel wat geld voor over.

De datum voor de première van ‘No Time To Die’ werd al enkele keren veranderd. De film zou normaal gezien gelanceerd worden in november 2019, daarna werd er afgeklopt op februari 2020. Door het vertrek van regisseur Danny Boyle (‘Slumdog Millionaire’) werd beslist om alles opnieuw uit te stellen, ditmaal naar april vorig jaar. Door de aanhoudende coronapandemie werd er opnieuw verschoven naar november 2020. Toen werd echter duidelijk dat de bioscopen geen volle zalen zouden toelaten. Daarom besloten de producers om de première nog een keer te verschuiven. Uiteindelijk zal de film een Amerikaanse release hebben op 8 oktober en een in Londen op 30 september. Op die dag komt de film ook in ons land in de cinema.

“Mediabedrijf MGM (Metro-Goldwyn-Mayer, nvdr.) en de producers van de film wilden niet dat de film zonder première zou uitkomen. Daarom is hij ook zo vaak verplaatst geweest het voorbije jaar. Er moést een première zijn. Bovendien zet je niet iemand als Ana de Armas (‘Knives Out’) in je film zonder haar een kans te geven om op de rode loper te verschijnen”, zegt een bron aan The Mirror.

De première

“Volgens MGM en het ‘Bond’-team is het haalbaar om voor deze film de grootste en duurste première ooit te organiseren. Een evenement waarbij mensen opnieuw aanwezig zullen zijn, als de pandemie voorbij is. Om dat te doen hebben ze een grote som geld opzijgezet. Ze hopen hiermee opnieuw een tijd in te luiden van grote, extravagante filmvoorstellingen. Evenementen die we al een jaar moeten missen”, vervolgt de bron, die nog meegeeft dat er maar liefst 10 miljoen pond (11,5 miljoen euro) vrijgemaakt werd voor het evenement. “Momenteel zijn ze nog een locatie aan het zoeken. Zo werd het Wembley Stadion al overwogen voor de première in Londen. Voor de Amerikaanse voorstelling wordt er momenteel gedacht aan het Staples Center", aldus de bron.

‘No Time to Die’ is de laatste film waarin Daniel Craig te zien is als James Bond. Er wordt al een hele tijd gespeculeerd wie zijn opvolger zal zijn. Namen zoals Idris Elba (‘The Mountain Between Us’), Sam Heughan (‘Outlander’) en Regé-Jean Page (‘Bridgerton’) zijn al meerdere keren gevallen. Er wordt ook gesuggereerd dat Daniel een opvolgster zou krijgen en dat James Bond dus binnenkort door een vrouw vertolkt wordt. Volgens geruchten zullen fans het pas echt weten na de release van ‘No Time To Die’.

Lees ook