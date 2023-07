Populaire Pixar-film ‘Coco’ heeft nu eigen themarestaurant in Disneyland Paris

Zo staat er op het terras van het gloednieuwe restaurant ‘Casa de Coco’ - dat zich tegenover de mijntreinattractie ‘Big Thunder Mountain’ bevindt - een levensgroot bronzen beeld van het hoofdpersonage Miguel in traditionele Mexicaanse klederdracht. Bij het betreden van de patio, zie je bijna 200 kleurrijke decoratie-elementen die geïnspireerd zijn op de Mexicaanse folklore om de gasten kennis te laten maken met verleden van de Rivera-familie. Net als in de openingsscène van de film. Aan weerszijden van de toonbank is er een enorme gebeeldhouwde kleurrijke albrije die doet denken aan Dante, Miguel’s spirituele gids.

In la Sala de Música hangt de gitaar van Héctor, het kroonjuweel van het herontdekte familie-erfgoed van Miguel, op tussen de vele muziekinstrumenten. Ook aantekeningen uit zijn dagboek zijn er te lezen. Aan de andere kant van de zaal zijn er portretten van de familie van Miguel. Die ruimte toont ook het beroep dat deze familie bij elkaar bracht: schoenmakerij. Met traditionele geweven stoffen, schoenmakersgereedschap en schoenendozen. Op de achtergrond is een medley van traditionele Mexicaanse liedjes vermengd met akoestische muziek uit de film. Qua keuken serveren ze in in Coco de Casa vooral Mexicaans snacks. Van burrito’s tortillachips.

Voor de liefhebbers van ‘Coco’ is er trouwens nog meer goed nieuws. Miguel is ook te zien in ‘Together: A Pixar Musical Adventure’, een gloednieuwe show in het Walt Disney Studios Park waarin de meest geliefde figuren uit onder andere ‘Coco’, ‘Toy Story’ en ‘Finding Nemo’ weer te leven in avontuurlijk en poëtisch verhaal vol vriendschap, hedendaagse choreografie en muziek. Bovendien doen de levensgrote mobiele decoraties en vele speciale effecten - van visuele explosies over waterdruppels tot zeebriesgeuren - de grens tussen fantasie en realiteit vervagen. En ook in de feestelijke dagshow ‘Dream ... and Shine Brighter!’ zingt en danst Miguel mee.