Popcorn in de aanslag: Kinepolis start vandaag met voorverkoop cinematickets

Wie dus graag zeker is van zijn plekje, kan er nu al eentje bemachtigen. “Vanaf 9 juni liggen er al heel wat films klaar om naar de zalen te gaan”, aldus een opgeluchte Anneleen Van Troos, woordvoerder van Kinepolis. Natuurlijk moeten de coronamaatregelen voorlopig nog wel worden gerespecteerd. “We zullen rekening houden met het scheiden van bezoekersstromen door een gespreide programmatie, het schrappen van pauzes tijdens de voorstelling en de onlineverkoop van tickets. In de zalen zullen we 1,5 meter social distancing respecteren met een maximum van 200 personen per zaal. Dit betekent dat we enkel in onze grotere zalen effectief aan 200 bezoekers zullen komen, voor de kleinere zalen zal dat zeker niet het geval zijn. De stoelen naast, voor en achter elke bezoeker moeten leeg zijn. En dan is er natuurlijk nog de mondmaskerplicht - behalve om iets te eten of drinken.”