Pintje aan de toog en geweer op zak: ‘Stranger Things’-ster David Harbour speelt kerstman in nieuwe actiefilm ‘Violent Night’

In ‘Violent Night’ is de kerstman niet de lieve oude man die we allemaal kennen. Het is eigenlijk juist het tegenovergestelde. Zo heeft hij een wereld gecreëerd waarin hebzucht en egoïsme centraal staan. Het gaat allemaal om het aantal cadeautjes en staat heel ver van de oorspronkelijke kerstboodschap.

De film vertelt het verhaal van hoe de kerstman (David Harbour) getuige is van een aanval op het huis van een rijke familie. Een boevenbende die geleid wordt door Scrooge (John Leguizamo), probeert in te breken in de kluis van de familie, waarin 300 miljoen dollar geborgen zit. Wanneer een jong meisje (Leah Brady) de kerstman vraagt om in te grijpen, accepteert hij dat en bestrijdt hij de boevenbende met alle mogelijke middelen. “Het is als twee films in één”, vertelt Harbour over de prent. “Je hebt de gekte uit ‘Die Hard’ met onder meer een huis met kluis eronder, een boevenbende en 300 miljoen dollar. Maar dan heb je ook het zachte van ‘Miracle on 34th Street’. De twee films slaan als het ware de handen in elkaar.”