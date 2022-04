Pijnlijke blunder: studio lanceert nieuwe poster van Nicole Kidman-film, maar vergeet één ding

FILM Oscarrel heeft gevolgen voor nieuwe films Will Smith: ‘Bad Boys 4' en ‘Fast and Loose’ even op pauze

De producties van ‘Bad Boys 4' en de nieuwe actiefilm ‘Fast and Loose’, beide met Will Smith (53) in de hoofdrol, zijn even op een lager pitje gezet. Dat meldt The Hollywood Reporter. De beslissing zou zijn genomen na de Oscar-ceremonie waarin Smith het podium opliep en komiek Chris Rock een klap gaf nadat hij een grap over zijn vrouw Jada Pinkett Smith maakte.

3 april