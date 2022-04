Pijnlijke blunder of geniale zet? Poster van Nicole Kidman-film ontbreekt één cruciaal detail

Film Niet één actrice in de prijzen op genderneu­tra­le Ensors: “We zijn hier niet rijp voor”

Veerle Baetens, die genomineerd was voor een Ensor voor haar rol in ‘Dealer’, ging niet met een beeldje naar huis. Ze was niet de enige, want tijdens de eerste genderneutrale editie van de prijsuitreiking viel er geen énkele actrice in de prijzen. “Onze maatschappij is hier nog niet klaar voor”, betreurt ze.

13 maart