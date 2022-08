Peter Jackson werd gecontacteerd door makers van ‘Lord of the Rings’-reeks: “En toen lieten ze niets meer van zich horen”

FilmIn september komt ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ uit, een gloednieuwe reeks gebaseerd op de werelden die door schrijver JRR Tolkien geschapen werden. Daarvoor werd regisseur Peter Jackson (60), die de ‘Lord of the Rings’- en ‘Hobbit’-films op z'n naam heeft staan, gecontacteerd. Dat vertelt hij in de podcast ‘The Business’.

Als er iemand ervaring heeft met de werelden die schrijver JRR Tolkien geschapen heeft, dan is het regisseur Peter Jackson wel. De Nieuw-Zeelander regisseerde al twee trilogieën: ‘The Lord of the Rings' en ‘The Hobbit’. En dus kwamen ook de makers van de nieuwe fictiereeks ‘The Rings of Power' bij hem aankloppen. “Zo'n vier, vijf jaar geleden vroegen ze me of ik er interesse in had”, legt Jackson uit in de podcast ‘The Business’. “Dus zei ik: ‘Zijn er al scenario’s?’ Want ik wéét hoe moeilijk het was om de scenario’s voor de films te schrijven, en ik kende de scenarioschrijvers voor dit project niet. Toen zeiden ze: ‘Oh nee, er zijn nog geen scenario’s. Maar van zodra we ze hebben, sturen we ze naar je toe.’ Dus wachtte ik tot de scenario’s zouden aankomen, maar dat gebeurde nooit.”

Bekijk hier de trailer van ‘The Rings of Power’

Toch zal Jackson met veel plezier de reeks bekijken als ze uitkomt. “Ik ben niet het soort man dat iemand iets slecht toewenst. Het is al moeilijk genoeg om films te maken. Als iemand een goeie film of tv-reeks maakt, dan is dat iets om te vieren. Waar ik vooral naar uitkijk is om de reeks als neutrale kijker te kunnen zien.”

Amazon Studios, de filmstudio achter de nieuwe reeks, heeft intussen ook gereageerd op het verhaal van Jackson. “Toen we de rechten voor deze show wilden verkrijgen, waren we verplicht om de reeks apart en gescheiden te houden van de films. We hebben het allergrootste respect voor Peter Jackson en zijn ‘The Lord of the Rings’-films en we zijn dan ook blij dat hij ernaar uitkijkt om ‘The Rings of Power' te bekijken.”

‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ zal vanaf 2 september te zien zijn op Prime Video

