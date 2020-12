Peter Jackson deelt eerste beelden van Beatles-documentaire

De documentaire zal ‘The Beatles: Get Back' gaan heten. Regisseur Peter Jackson dook in nooit eerder uitgebrachte videobeelden die in 1696 gemaakt werden en verschillende audiofragmenten van de band. Goed voor zo’n 206 uur aan materiaal. De documentaire zal John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr volgen als ze zich voorbereiden op hun eerste liveshow in twee jaar. Ook hun laatste live-optreden als groep zal in de film te zien zijn.

Peter Jackson, die vooral bekend is voor z'n werk aan de ‘Lord of the Rings’-films, regisseerde eerder al een geprezen documentaire over de Eerste Wereldoorlog, ‘They Shall Not Grow Old’. In een videoboodschap laat hij weten dat ‘The Beatles: Get Back' normaal gezien op dit moment klaar had moeten zijn, maar dat het coronavirus - zoals overal ter wereld - roet in het eten gooide. “Hopelijk zorgt dit toch voor een glimlach in deze sombere tijden”, besluit hij z'n introductie.