Paul Grant, acteur uit ‘Star Wars’ en ‘Harry Potter’, overleden op 56-jarige leeftijd

“Agenten in de nabijheid van het treinstation werden rond 14.00u opgeroepen vanwege een medisch noodgeval”, zegt de British Transport Police. “Ze hebben de man proberen reanimeren terwijl de medische hulpdiensten onderweg waren. Zij brachten Grant over naar een ziekenhuis, maar zijn toestand was kritiek.” In het hospitaal werd Grant dan ook hersendood verklaard, volgens een bron.

De acteur is vooral gekend om zijn rol als Ewok in ‘Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi’. Hij zou recent nog verklaren dat hij “al het ‘Star Wars’-geld heeft opgesoupeerd.” Grant speelde ook naast Tom Cruise in ‘Legend’, David Bowie in ‘Labyrinth’ en speelde in 2001 mee in ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’.