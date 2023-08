Overnachten in een filmdecor kan niet alleen in Barbies droomhuis: dit zijn de andere bijzondere logeeradressen

Film “Door deze film te maken hebben wij het werk van God verricht”: waarom grote filmketens weigeren om populaire ‘Sound of Freedom’ te vertonen

Alle aandacht voor ‘Barbie’ en ‘Oppenheimer' heeft ons afgeleid, maar er is stiekem ook een derde grote speler op de markt. Een klein productiebudget, geen reclame en massale controverse: al die dingen weerhielden de nieuwe prent ‘Sound of Freedom’ er niet van om dé verrassing van het filmjaar te worden. Met een opbrengst van 133 miljoen, doet de onafhankelijke film het beter dan ‘Indiana Jones’ en komt hij dicht in de buurt van ‘Mission Impossible’. Waarom passen dan alle streamingzenders én bioscopen om met de makers in zee te gaan? “Grote bron van complottheorieën.”