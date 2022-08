Oscarwinnares Ellen Burstyn maakt halve eeuw later vervolg op horrorklassieker ‘The Exorcist’

FILM Na hevige kritiek om afkomst: dochter Fidel Castro verdedigt castingkeu­ze James Franco in ‘Alina of Cuba’

James Franco (44) heeft de hoofdrol gestrikt in ‘Alina of Cuba’, een film over de dochter van Fidel Castro. Dat de Amerikaanse acteur de rol vertolkt van de voormalige president zorgt voor behoorlijk wat ophef. Niet vanwege de beschuldigingen aan zijn adres van seksueel wangedrag in 2018, wel om het feit dat Franco een Latino-man speelt terwijl hij geen Latijns-Amerikaanse achtergrond heeft. Alina Fernandez, de dochter van Castro, verdedigt de film. “Het project is bijna volledig Latino, zowel voor als achter de camera.” Met Franco als uitzondering op de regel.

