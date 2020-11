Oscarwinnaar Spike Lee maakt musicalfilm over Viagra

Celebrities Regisseur Spike Lee diep bedroefd om doodgescho­ten acteur Thomas Jefferson Byrd (70)

5 oktober Film- en theateracteur Thomas Jefferson Byrd (70), die te zien was in diverse producties van Spike Lee (63), is zondagochtend dood aangetroffen in Atlanta. Volgens de politie is hij meerdere keren in zijn rug geschoten.