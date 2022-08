Oscarwinnaar Paul Haggis moet dan toch niet naar de rechtbank wegens aanranding

Film Marvel onthult eerste trailer voor vervolg op ‘Black Panther’ na dood Chadwick Boseman

In San Diego vond dit weekend Comic-Con plaats en dat was goed nieuws voor de fans van Marvel. De filmstudio verklapte niet alleen welke superhelden binnenkort mogen opdraven in een nieuwe film, maar lanceerde ook de eerste trailer van ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

25 juli