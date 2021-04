Oscarwinnaar Anthony Hopkins lag te slapen tijdens awarduitreiking

FilmSir Anthony Hopkins lag in dromenland toen hij zijn award voor ‘beste acteur’ toegekend kreeg. Wanneer de acteur enkele uren later wakker werd en vernam dat hij het prestigieuze beeldje had gewonnen, was hij aangenaam verrast. Dat meldt Page Six.

Na een jaar in L.A te hebben doorgebracht, keerde de 83-jarige acteur deze maand terug naar zijn thuisland Wales. Omdat Wales acht uur voorloopt op L.A. bleef hij niet op om de awardshow te volgen. De celeb won, tegen alle verwachtingen in, een Oscar voor zijn rol in de dramafilm ‘The Father’. Velen dachten dat de in augustus overleden Chadwick Boseman tot winnaar zou worden uitgeroepen.

Toen de Anthony het nieuws de volgende ochtend vernam, postte hij een filmpje op zijn Instagram. “Goeiemorgen vanuit mijn thuisland Wales. Op mijn leeftijd had ik totaal niet verwacht deze prijs nog te winnen, absoluut niet. Hoewel ik dankbaar ben aan de leden van de Academy die mij deze prijs hebben gegeven, wil ik vooral eer betonen aan Chadwick Boseman, die veel te vroeg is gestorven”, aldus de filmster. Het is voor de geridderde acteur de tweede Oscar in zijn carrière. In 1991 won hij het beeldje al eens voor zijn rol in ‘Silence Of The Lambs’.

Chadwick Boseman was dit jaar genomineerd voor zijn rol als Levee Green in de dramafilm ‘Ma Rainey’s Black Bottom’. Het is de laatste film waarin hij te zien is. De ‘Black Panther’-ster overleed vorig jaar aan de gevolgen van darmkanker. Zijn dood kwam erg onverwacht en zorgde voor een grote schok in de filmwereld. Er werd er lang getwijfeld over de opnames van de tweede ‘Black Panther’-film en wie de rol van de Amerikaanse acteur zou overnemen. Disney liet kort na Chadwick’s dood weten dat de film geen prioriteit was. In november vorig jaar maakte het bedrijf dan toch bekend dat de opnames van start zouden gaan in juli dit jaar. Het is nog niet geweten hoe ze zijn dood in de film gaan oplossen.

