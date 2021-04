Oscars maken gênante inschattingsfout rond Chadwick Boseman, maar hoe kan dat? “Zelfs de organisatie weet niet op voorhand wie wint”

FilmDe overleden Chadwick Bosman heeft geen Oscar gekregen voor zijn rol in de Netflix-film ‘Ma Rainey’s Black Bottom’. Tot de grote verbazing van filmcritici aller landen gaf The Academy de Oscar aan Anthony Hopkins, die de hoofdrol speelde in ‘Father’ - en zelfs niet aanwezig was tijdens de uitreiking. Een grote verrassing voor iedereen, blijkbaar ook voor de organisatie zélf. Die paste namelijk de volledige show aan in het teken van Chadwicks beeldje, en kreeg het deksel op de neus. “Dit was de ‘Game of Thrones van Oscar-afsluiters”, klinkt het op sociale media.

De Oscarnacht leek op het eerste zicht saai te worden: ‘Nomadland’ en ‘Mank’ gingen met heel wat beeldjes aan de haal, net zoals verwacht. Maar verwachtingen kunnen gevaarlijk zijn, zo bewezen de organisatoren van de avond. Gezien iedereen ervan overtuigd was dat Chadwick Boseman (ook bekend van zijn iconische rol als Black Panther in de gelijknamige Marvel-film) de Oscar voor Beste Acteur zou winnen, werd de hele show daarvoor aangepast.

Het is traditie dat de belangrijkste prijs van de avond, de Oscar voor Beste Film, als laatste wordt uitgereikt. Deze keer gebeurde dat niet. Het beeldje ging naar ‘Nomandland’, maar werd in ontvangst genomen nog vóór de awards voor Beste Acteur en Beste Actrice de deur uitgingen. Die twee beeldjes worden normaal gezien vroeg op de avond uitgedeeld, maar werden nu bewaard voor het einde van de show. Men hoopte natuurlijk op een emotionele afsluiter, waarbij Boseman postuum de Oscar won, en zijn familie een boodschap zou delen met het publiek. De realiteit was echter heel anders. Anthony Hopkins won voor zijn rol in ‘Father’, en kwam zelfs niet opdagen om zijn award in ontvangst te nemen.

Verwarde reacties

De uitzending van de Oscarceremonie werd na die laatste award abrupt stilgelegd. Een sisser van formaat. “Dit is de grootste verrassing van de avond”, klinkt het bij critici in Hollywood.” De flop werd nog uitvergroot omdat het ‘In Memoriam’-gedeelte van de show erg magertjes was, dit jaar. De namen van de overleden filmmakers en filmsterren flitsten in een fractie van een seconde voorbij. “Schrijnend”, klonk het op sociale media. “Niemand verdient het om na een leven vol prestaties in de filmwereld slechts zo kort vermeld te worden.” De enige referentie die er vannacht naar Boseman werd gemaakt, was namelijk het zeer korte fragmentje met zijn overlijdensbericht.

Hoe kon dit gebeuren?

Onze vrouw in Hollywood, Kristien Gijbels, schrok zich een hoedje toen ze hoorde dat Hopkins met de prijs aan de haal ging. Zij is het jongste lid van de Hollywood Foreign Press Association, de organisatie die de Golden Globes uitreikt. Eerder dit jaar won Chadwick alvast dié filmprijs, en ook Kristien had verwacht dat het vannacht niet anders zou gaan. “Ik viel bijna van mijn stoel toen ik het hoorde”, klinkt het. “Chadwick Boseman heeft de ene award na de andere in de wacht gesleept, dus het was voor mij eigenlijk al een uitgemaakte zaak dat ook de Oscar naar hem zou gaan. Toen ik hoorde dat het Anthony Hopkins was, hoopte ik eigenlijk nog dat presentator Joaquin Phoenix ging zeggen dat hij een fout gemaakt had zoals een paar jaar geleden met ‘Moonlight’ is gebeurd.”

Ze legt uit hoe zo’n gênant inschattingsfoutje kon gebeuren: “De organisatie weet zelf niet wie er zal winnen voor de naam wordt voorgelezen op het podium”, weet ze. “De uitslag van de stemming zit veilig in een koffertje van de firma Ernst & Young, tot het tijd is voor de bekendmaking.” Ernst & Young nam het over van de firma PricewaterhouseCoopers, die werd ontslagen na het bewuste ‘Moonlight’-schandaal in 2017. Deze keer werd er echter geen fout gemaakt door Ernst & Young, de organisatie had er gewoon geen rekening mee gehouden dat er een kans bestond dat Boseman niét zou winnen.

Boseman stierf vorig jaar aan de gevolgen van kanker. Hij werd 43 jaar oud.

Twittergekte

Intussen regent het natuurlijk reacties op Twitter en andere sociale media. “Wauw, ze waren zo zeker van hun zaak dat het einde van de hele ceremonie verpest is.” Of: “Anthony was er zélf zo zeker van dat hij niet ging winnen, dat hij niet de moeite deed om te komen."

Anderen zien er dan weer de humor van in: “Dit was de ‘Game of Thrones’ van de Oscar-afsluiters”, grapt iemand.

