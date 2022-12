Origineel E.T.-model onder de hamer voor 2,45 miljoen euro

FILM Regisseur Andrew Dominik reageert op kritiek ‘Blonde’: “De film maakt geen enkel verschil omdat Marilyn dood is”

‘Blonde’, de biopic over Marilyn Monroe, krijgt sinds de release op 28 september behoorlijk wat kritiek te slikken. De controversiële, expliciete en provocerende scènes in de Netflix-film zorgen voor geschokte reacties. Maar daar trekt regisseur Andrew Dominik (55) zich niets van aan. Sterker nog: hij is erg blij dat de fictieve kijk op het leven van Monroe “zoveel mensen woedend maakt”. Dat liet hij weten op het Red Sea International Film Festival in Saudi-Arabië.

