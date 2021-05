Organisatie Golden Globes keurt nieuwe richtlijnen voor inclusiviteit goed na boycot door supersterren

Onze vrouw in Hollywood

Onze vrouw in Hollywood, Kristien Gijbels, zelf al jaren lid van de Hollywood Foreign Press Association, nuanceerde de situatie destijds al. “We zouden heel graag meer zwarte leden hebben, maar op dit moment zijn er zijn gewoonweg geen geschikte kandidaten. Dat ze ons nu openlijk beschuldigen van racisme is onwezenlijk. Zeker omdat we net heel hard onze best doen ervoor te zorgen dat we goed vertegenwoordigd zijn door alle takken van de samenleving. Zo hebben we bijvoorbeeld wel veel leden met een latino- en Aziatische achtergrond. Sterker zelfs. Gezien de voorwaarden van het lidmaatschap, bestaat de hele HFPA uit immigranten, waarvan 35 procent van niet-Europese oorsprong. Bovendien tellen we meer vrouwen dan mannen, wat toch ook opvallend is. Waarom we dan geen zwarte leden hebben? Zeker niet omdat we het zelf zo gewild hebben. De reden is simpel: er bestaan op dit moment nu eenmaal geen zwarte journalisten die in Los Angeles wonen, in het buitenland publiceren en aan alle vereisten voor lidmaatschap voldoen. Mochten er zwarte journalisten zijn die lid willen worden: des te beter. We willen niets liever dan diversifiëren, maar we krijgen die aanvragen gewoon niet binnen. Wees gerust. We zijn ons al langer bewust van dit probleem en hebben op eigen initiatief al buitenlandse journalistiekscholen aangeschreven met de vraag of er zwarte studenten graag op stage bij ons wilden komen. Dat we nu zomaar voor een bende racisten worden uitgemaakt, doet pijn. Ik word daar echt ziek van.” Zij is dus alvast blij met het resultaat van de stemming. “Ik heb voor de hervorming gestemd.”