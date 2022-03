Organisatie Ensors zelf teleurgesteld door gebrek aan vrouwelijke winnaars: “Meteen een wake-up call”

Tot vorig jaar sprak men nog van een Ensor voor ‘beste acteur film’ en ‘beste actrice film’, idem voor de tv-reeksen. “Maar vanaf nu geen verdeling meer op basis van geslacht, wél op merites”, lichtte Guga Baúl de vernieuwing toe — hij presenteerde zaterdagavond het gala in Kursaal Oostende. En dus werden er Ensors uitgereikt voor ‘beste acteerprestatie in een hoofdrol’ (voor film en tv apart) en ‘beste acteerprestatie in een ondersteunende rol’ (idem). “Twintig genomineerden in totaal, perfect in evenwicht en netjes verdeeld over tien mannen en tien vrouwen. Iedereen maakte in principe evenveel kans”, aldus Wim Vanseveren, voorzitter van De Ensors.