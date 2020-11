Oprah Winfrey en Brad Pitt slaan handen in mekaar voor verfilming ‘The Water Dancer’

‘The Water Dancer’ was het eerste boek dat Winfrey koos toen zij vorig jaar haar beroemde ‘Oprah’s Book Club’ nieuw leven inblies voor Apple TV+. Het is het eerste fictiewerk van journalist Coates, die in 2015 de prestigieuze National Book Award won voor zijn ‘Between The World And Me’, een serie brieven aan zijn tienerzoon over zijn ervaringen als zwarte man in Amerika, verweven met de geschiedenis van de Afro-Amerikaanse bevolking.