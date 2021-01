Opnieuw ophef over nieuwe film Sia

De film, die eerder al kritiek kreeg omdat de hoofdrol van een autistisch meisje niet door een autistische actrice wordt gespeeld, verschijnt volgende maand en zou daarom dus nog in aanmerking kunnen komen voor een nominatie voor een filmprijs. Organisaties als de National Autism Association roepen acteurs en actrices op om bijvoorbeeld niet naar de Golden Globes of Oscars te gaan als Music wordt genomineerd. "Het plan is ook om eventuele andere genomineerden op te roepen een deelname te weigeren", vertelt een ingewijde.