Opnames voor nieuwe ‘James Bond’-film pas binnen twee jaar van start

Volgens Broccoli zullen de opnames voor de nieuwe ‘James Bond’-film pas binnen twee jaar van start gaan. De zoektocht naar een vervanger voor Daniel Craig zou bovendien nog zelfs niet begonnen zijn. Tijdens een privé-evenement in Londen zei de producer namelijk het volgende in een interview met ‘Deadline’. “Momenteel zijn er nog geen kanshebbers”, aldus Barbara Broccoli. “Op dit moment is er ook nog geen script. Eerst moeten we duidelijk weten hoe we de nieuwe film gaan aanpakken, want we willen Bond opnieuw uitvinden.” Ze vervolgt: “Dat kost natuurlijk wel wat tijd. Ik schat dat de opnames pas binnen twee jaar zullen beginnen.”