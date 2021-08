Opnames van de film ‘Zillion’ zijn terug van start gegaan

Film Bioscopen profiteren van regenbuien: “Capaciteit in zalen tot 75% benut”

14 juli Ze zijn intussen een maand open, de bioscopen, en noteren een betere start dan vorige zomer. “Dat het grijs is buiten en veel regent, daar profiteren wij van”, zeggen ze bij Kinepolis. De capaciteit in de zalen is al tot 75% benut. “Vanaf oktober hopen we op volledige capaciteit te draaien én zonder coronamaatregelen zoals mondmaskers.”