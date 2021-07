Opnames nieuwe ‘Black Panther’-film gestart, maar wie speelt de hoofdrol?

FilmDe opnames van de nieuwe Marvel-film ‘Black Panther’ zijn van start gegaan. Er heerste lang onduidelijkheid over de sequel van de prent, gezien hoofdrol Chadwick Boseman in augustus vorig jaar overleed aan darmkanker.

‘Black Panther 2' is een feit: Marvel-CEO Kevin Feige maakte deze week bekend dat de opnames voor de film gestart zijn in de Pinewood Studio’s van Atlanta. De prent zal ‘Black Panther: Wakanda Forever’ gaan heten, maar wie de hoofdrol zal spelen is nog niet duidelijk. In december vorig jaar maakte de studio bekend dat het personage van Boseman niet hercast zou worden. Er komt dus geen nieuwe prins T’Challa. Als er een nieuwe Black Panther opduikt, zal een ander personage met een andere naam die rol overnemen. “Het zou te pijnlijk zijn om hem te vervangen”, bevestigde Feige. “We gaan deze film maken op een manier waar Chadwick trots op zou zijn. Iedereen die meewerkt is erg enthousiast om de wereld van Wakanda terug te brengen naar het scherm en naar de fans.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Chadwick Boseman © REUTERS

De opnames van ‘Wakanda Forever’ gaan verrassend snel van start. Eerder nog maakte Disney via een statement bekend dat ‘Black Panther 2' geen prioriteit meer was na de dood van Boseman. “Hoe het verder gaat met de film hebben we nog niet besproken. We proberen dit verdriet in alle rust te verwerken.”

Druk

Het wordt een druk jaar voor Marvel, dat naast drie verschillende Disney+-reeksen ook meer films dan ooit uitbrengt op één jaar tijd, waaronder ‘Black Widow’, die vanaf deze week in de bioscopen en op Disney+ te zien is. Later dit jaar verschijnen ook ‘Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings’ en ‘The Eternals’. De opnames voor ‘Moon Knight’ en ‘Doctor Strange: Into The Multiverse’ zijn ook aan de gang.

