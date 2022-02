Opnames gestart van ‘De Zonen van Van As’-film

Film Hugh Grant speelt rol van Oempa Loempa in nieuwe ‘Willy Won­ka’-film

Hugh Grant (61) kruipt binnenkort in de huid van een Oempa Loempa in ‘Wonka’, een nieuwe prequel van de filmklassieker ‘Charlie And The Chocolate Factory’. Volgens de Britse krant The Daily Mail heeft de Britse acteur zich vrijwillig aangeboden.

20 februari