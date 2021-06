Opnames film met Dimitri Vegas uitgesteld: “Door het overlijden van mijn vader stond m'n wereld op zijn kop”

“De opnames zouden nu bijna afgelopen zijn”, schrijft Dimitri op Instagram. “Maar door het overlijden van mijn vader vlak voor aanvang van het filmen, stond mijn wereld op zijn kop. Ook al was ik bereid om me aan te passen aan het originele schema, ben ik de producer en regisseur heel erg dankbaar om de opnames uit te stellen naar augustus. Ik haat het om mensen teleur te stellen, maar ik ben ontzettend dankbaar dat dit team me de tijd geeft om samen met mijn familie te rouwen. ‘Hazard’ komt eraan! Zorg maar dat je er klaar voor bent!”

Takis Thivaios overleed vorige maand. Hij werd 66 jaar oud. Een groot verlies, want Takis was één van de grootste fans van zijn zonen. Hij ging bijvoorbeeld vaak met hen mee naar Ibiza om mee te feesten op hun beats.

In de ‘Johnny bak’

Over ‘Hazard’, geregisseerd door Jonas Govaerts, zijn er nog maar weinig details bekend. Het project gaat over twee mannen die een onwaarschijnlijke rit maken, maar die loopt al snel fout af. Alles speelt zich bovendien af in de wagen van de twee heren. “Een ‘Johnny-bak’ met veel spoilers en glimmende velgen”, vertelde Jeroen Pereceval, die ook te zien is in de film, eerder.