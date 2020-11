Opnames ‘Black Panther 2' starten in juli, ondanks dood van Chadwick Boseman

De opnames van de nieuwe film krijgen nu een nieuwe startdatum, in juli volgend jaar. Wie Chadwick zal vervangen als de nieuwe Black Panther is nog niet duidelijk. De terugkeer van Letitia Wright en Lupita Nyong’o is al wel bevestigd. Sommige fans vermoeden dat Wright een meer prominente rol zal krijgen in de sequel.

Eerder nog maakte Disney is een statement bekend dat ‘Black Panther 2' geen prioriteit meer was na de dood van Boseman. “Hoe het verder gaat met de film hebben we nog niet besproken. We proberen dit verdriet in alle rust te verwerken.”

2021 wordt het druktse jaar ooit voor de Marvel-franchise. Niet alleen verschijnen verschillende films die eigenlijk gepland waren voor dit jaar in de zalen, er komen ook talrijke nieuwe series aan op Disney+. Daarnaast worden ook opnames gestart voor ‘She Hulk’ en ‘Moon Knight’. De opnames van ‘Spider-Man 3' en ‘Doctor Stranger: Into The Multiverse’ zijn momenteel al aan de gang.