Opnames ‘Black Panther 2' gaan opnieuw van start

Letitia Wright speelde de zus van Boseman in de eerste ‘Black Panther’-film, en zal haar rol ook in de sequel hernemen. Het gerucht gaat dat zij het misschien wel van hem overneemt als superheld Black Panther. Dat Letitia terug op de set staat in Atlana, is een grote opluchting voor fans. Zij kwam recent namelijk in opspraak vanwege haar uitspraken over covidvaccinaties. Ze nam namelijk het standpunt van een antivaxer in, waardoor bepaalde medewerkers achter de schermen niet meer met haar wilden samenwerken. Wright krijgt nu toch haar gelijk van Marvel Studios, en blijft een vast lid van de cast.