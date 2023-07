Oplettende kijker ontdekt historische fout in 'Oppenheimer': "Dit verpest de film voor mij"

Film‘Oppenheimer’, de blockbuster van regisseur Christopher Nolan vertelt het verhaal van kernbom-bedenker Robert Oppenheimer (gespeeld door Cillian Murphy). De prent is gebaseerd op waargebeurde feiten, waarbij historische accuraatheid van groot belang is. En daar wringt net het schoentje. Een oplettende kijker ontdekte namelijk een foutje in de film...

In de drie uur durende film ontdekte een oplettende kijker een historische fout. In de beruchte scène - die zich afspeelt in 1945 na de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki - staat Cillian Murphy te midden van een menigte, terwijl alle aanwezigen rondom hem juichen, klappen én zwaaien met Amerikaanse vlaggen. En daar schuilt de onnauwkeurigheid. Op de vlaggen staan 50 witte sterren afgebeeld, terwijl er in 1945 slechts 48 staten waren. Hawaï en Alaska werden pas in 1959 staten.

Het was een Twitter-gebruiker die de fout onthulde op sociale media, waarna zijn theorie al snel viraal ging. “De film was goed en zo, maar ik zal die man zijn die klaagt dat ze 50-sterrenvlaggen gebruiken, in een scène die zich afspeelt in 1945.”

(Lees meer onder de tweet)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verdeelde reacties

Er komt heel wat reactie op deze onthulling. “Dit heeft de film voor mij helemaal verpest", klinkt het onder meer. “Wat een geweldige ontdekking. Ik zal het nooit meer ‘niet’ zien.” Al zijn er ook fans die ervan overtuigd zijn dat dit een bewuste keuze was van de regisseur. “Ik denk dat het met opzet is gedaan, omdat gekleurde scènes vanuit het perspectief van Oppenheimer kwamen, wat zijn huidige geheugen is. En dat was nadat de vlag met 50 sterren was gevestigd.” Ook werden in andere scènes wél de correcte vlaggen afgebeeld. Nolan zelf heeft nog niet op de ‘beruchte fout’ gereageerd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: