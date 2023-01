Ophef over Kate Winslets kapsel op de nieuwe ‘Titanic’-poster: “Linkerkant in het openbaar, rechterkant onder de lakens”

Film “Het is tijd om het heft in eigen handen te nemen”: Pamela Anderson vertelt haar verhaal in eerste trailer van ‘Pamela, a love story’

Over het liefdesleven van Pamela Anderson (55) is al heel wat inkt gevloeid, maar inmiddels is de ‘Baywatch’-actrice klaar om het heft in eigen handen te nemen. “Ik ben geen dame in nood die gered moet worden”, klinkt het in de eerste beelden van haar Netflixdocu ‘Pamela, a love story’

10 januari