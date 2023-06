Openbare aanklagers: “Wapenverantwoordelijke ‘Rust’ had waarschijnlijk een kater op ochtend van schietpartij”

FilmHannah Gutierrez-Reed, de wapenverantwoordelijke op de set van ‘Rust’, had waarschijnlijk een kater toen acteur Alec Baldwin (65) tijdens de opnames een dodelijk schot loste. Dat beweren de openbare aanklagers in de zaak. Baldwin zelf kan trouwens opnieuw aangeklaagd worden.

De advocaten van Hannah Gutierrez-Reed hadden een verzoek ingediend om de klacht wegens onvrijwillige doodslag te laten vallen. De vrouw was in oktober 2021 wapenverantwoordelijke op de set van ‘Rust’ toen acteur Alec Baldwin een schot afvuurde en daarmee cameravrouw Halyna Hutchins dodelijk verwondde. Dat wapen had niet geladen mogen zijn, en daarom werd Gutierrez-Reed aangeklaagd.

Onterecht, vonden haar advocaten, maar daar zijn de openbare aanklagers in de zaak het niet mee eens. Ze beweerden dat Gutierrez-Reed een geschiedenis van “roekeloos gedrag” heeft en “eindelijk verantwoordelijk gehouden moet worden” voor de veiligheid van het publiek. Gutierrez-Reed zou bovendien elke avond op de set zwaar gedronken hebben en marihuana gerookt hebben. “Het is dan ook waarschijnlijk dat ze een kater had toen ze een echte kogel in het wapen stak, waarvan ze wist dat het op een bepaald moment gebruikt zou worden door een acteur. De misdaad ‘onvrijwillige doodslag’ was speciaal voor een situatie als deze ontworpen.”

Volledig scherm Een beeld van de set van 'Rust' © AP

Karaktermoord

De advocaat van Gutierrez-Reed, Jason Bowles, was dinsdag niet blij met de beweringen van de openbare aanklagers. “Deze zaak is zo zwak dat ze er nu voor gekozen hebben om karaktermoord te plegen op Hannah”, vertelde hij. “De openbare aanklagers hebben het idee om recht te doen en de echte waarheid te achterhalen blijkbaar laten varen.” Op 9 augustus moet Gutierrez-Reed naar de rechtbank voor een eerste hoorzitting. Daar zal een rechter beslissen of er effectief een rechtszaak komt.

De openbare aanklagers lieten ook weten dat Alec Baldwin mogelijk toch voor de rechter zal komen. In april lieten ze de aanklacht van doodslag tegen de acteur - die het dodelijke schot loste - vallen, maar mogelijk is er een nieuwe aanklacht in de maak. Als uit verdere test zou blijken dat het wapen waarmee hij schoot, werkte op het moment van de feiten, zal hij toch voor de rechtbank moeten verschijnen. Baldwin heeft altijd beweerd dat het wapen niet correct werkte. Over zestig dagen moet een beslissing genomen worden.

KIJK. De politie gaf na het ongeluk beelden vrij van een repetitiescène met Alec Baldwin

KIJK. Het moment waarop Alec Baldwin te horen kreeg dat de cameravrouw overleden was

LEES OOK: