Openbaar aanklager: dodelijk schot door Baldwin leidt mogelijk tot vervolgingen

Andere acteur loste ook al twee schoten met ‘niet geladen wapen’ op set van 'Rust’

25 oktober Er waren eerder al problemen met het wapen waarmee Alec Baldwin een cameraregisseur doodschoot op een filmset. Een andere acteur zou er per ongeluk ook al twee schoten mee hebben gelost, terwijl het zogezegd niet geladen was. Daarop stapten enkele leden van de filmcrew op, omdat ze vonden dat er slordig werd omgesprongen met de veiligheidsregels. Intussen blijkt dat de wapenverantwoordelijke op de bewuste set een jonge vrouw van amper 24 was, die vorige maand nog vertelde dat ze “twijfelde of ze wel klaar was voor de job”.