Opbrengst van ‘Spider-Man: No Way Home’ blijft maar stijgen

Afgelopen weekend bracht ‘Spider-Man: No Way Home’ op internationaal vlak nog eens 64 miljoen dollar op. In de Verenigde Staten kwam er nog eens 33 miljoen dollar bij. In totaal staat de teller dus op 1,53 miljard dollar (1,35 miljard euro). Daarmee doet de film het beter dan ‘The Avengers’, ‘Furious 7’, ‘Frozen II’ en ‘Avengers: Age of Ultron’. Als gevolg komt de film nu op de achtste plaats in de top 10 van meest succesvolle Amerikaanse films aller tijden te staan. ‘Jurassic World’ doet het op de zesde plaats met 1,67 miljard dollar nog net iets beter. Op de zevende plaats, vlak voor de Marvel-film, staat ‘The Lion King’ met 1,66 miljard dollar. De kans is groot dat ‘Spider-Man: No Way Home’ ook deze twee titels zal inhalen, want de film ging afgelopen weekend pas in première in Japan. Vooral in het Verenigd Koninkrijk doet de film het goed. Daar bracht de prent in totaal al meer dan 105 miljoen dollar op. Ook in Mexico, Zuid-Korea en Frankrijk is ‘Spider-Man: No Way Home’ populair.