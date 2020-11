Op haar 86ste op weg naar een Oscar: Sophia Loren keert terug uit pensioen voor Netflix-film van haar zoon

Het Italiaanse sekssymbool van weleer mag na haar hoogdagen in de jaren 60 vandaag dan wel bejaard zijn, heel wat vrouwen zouden tekenen om er op hun 86ste, - met zo weinig rimpels en een volle (grijze) haarbos - nog te mogen uitzien als Sophia Loren. En om op die leeftijd nog een vervolg te kunnen breien aan haar al rijke carrière, gebouwd op successen als 'Una Giornata Particolare' (1977) en 'A Countess from Hong Kong' (1967) van Charlie Chaplin. Want na de twee Oscars die de filmdiva al op haar palmares heeft staan - eentje voor beste actrice in 'Two Women' (1962) en een ereprijs voor haar rijke carrière (1991) - is ze tien jaar na haar laatste verschijning in de tv-biografie over haar eigen leven, 'My House Is Full Of Mirrors', waarin ze haar moeder vertolkte, op weg richting derde beeldje. Internationale critici noemen haar vertolking in 'The Life Ahead' "ongelofelijk straf, uitmuntend en bewonderenswaardig".