Op bezoek bij Marc Moret (59), fan en groot verzamelaar van 007: “Ben ooit koffie gaan drinken met Bond-girl”

Een blik door de loop van een geweer, sijpelend bloed én 007: het is de iconische begingeneriek van zowat elke Bondfilm en in de living van Marc Moret hangt het als schilderij aan de livingmuur. We hadden wat meer verwacht bij de beheerder van de Belgische fanclub van James Bond, maar zoals zo vaak liggen de schatten op zolder. In het milieu van de Bondfans wordt Marc de ‘King of the Cards’ genoemd omdat hij alle ruilkaarten bezit die in de jaren 60 van de geheime agent 007 werden uitgebracht, een unieke verzameling. Zijn mini-museum is indrukwekkend: kaarten, flessen Champagne van Bollinger, autootjes, action figures, gesigneerde foto’s, posters, dvd’s flesjes parfum, gadgets… hij heeft het allemaal. Inmiddels heeft hij ook al hebbedingen van de nieuwe Bond-film op de kop weten te tikken: miniatuurversies van de Aston Martin V8 en DB5, een fles Blackwell rum en enkele kaartjes van Smirnoff.