Ook 'Oppenheimer' blijft scoren: kaap van 700 miljoen dollar overschreden

Film Keert Tom Holland terug als avonturier Nathan Drake? Plannen ‘Uncharted 2’ steeds concreter

De Britse acteur Tom Holland (27) was in 2022 niet weg te slaan van het witte doek met blockbusters zoals de superheldenfilm ‘Spider-Man: No Way Home’ en de avonturenfilm ‘Uncharted’. Die laatste was een onverwacht succes, en nu zou Sony plannen hebben voor een vervolgfilm.