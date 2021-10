Ooit boertige macho, nu een getekend man: waar gaat het naartoe met James Bond?

Celebrities ‘Notting Hill’-regisseur Roger Michell (65) overleden

24 september Roger Michell, de Britse regisseur van de kaskraker ‘Notting Hill’, is op 65-jarige leeftijd overleden. Een woordvoerder van de regisseur, die in Zuid-Afrika werd geboren, maakte het nieuws donderdag bekend. Het is niet duidelijk waaraan Michell is overleden.