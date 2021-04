Onze vrouw in Hollywood volgde de Oscars: “Je zou bijna vergeten dat we in een pandemie zitten”

FilmKristien Gijbels, onze vrouw in Hollywood, volgde de Oscars live vanuit LA. “Het viel te verwachten dat de Vlamingen niet zouden winnen in de categorie ‘beste buitenlandse film’, al was de film met Koen De Bouw toch een grote kanshebber.”

“Het was voor mij de eerste digitale editie”, vertelt ze. “Normaal gezien ga ik elk jaar naar de Dolby Theatre in Hollywood, maar vanwege corona kon dat dit jaar niet doorgaan.” Van de crisis viel echter niet veel te merken. “Er waren een paar sterren met mondmaskers op de rode loper, maar niet veel. En eens binnen heb ik niemand met een masker gezien. Alle genomineerden mochten één gast meebrengen, en in de zaal mochten ze plaatsnemen aan aparte tafeltjes, in bubbels.” Het hele gebeuren zag er voor toeschouwers dus erg normaal uit. “Je zou bijna vergeten dat we in een pandemie zitten.”

Belgische toets

Vanuit haar eigen woonkamer analyseerde Kristien de prijsuitreiking: “De Belgische producties hebben het heel goed gedaan”, zegt ze. “Zo is er ‘The Sound of Metal’, een Belgische-Amerikaanse co-productie, die twee Oscars heeft gewonnen: ‘beste geluid’ en ‘beste montage’. De twee kansmakers in de categorie ‘buitenlandse film’ grepen ernaast, dus Koen De Bouw en Johan Heldenbergh vielen er helaas buiten. Het was te verwachten dat de Deense inzending uiteindelijk ging winnen, maar de film met Koen De Bouw was toch ook wel een grote kanshebber.”

Volledig scherm Kristien Gijbels © HLN

‘Nomandland’

Dat ‘Nomadland’ met de meest beeldjes aan de haal ging, verraste haar niet. “Die film heeft zoals verwacht de award voor ‘beste film’ gewonnen, en ook die voor ‘beste regie’. Daarmee is Chloé Zhao ook de tweede vrouw in de geschiedenis die die prijs wint, dat is erg bijzonder.” Frances McDormand won ook de award voor ‘beste actrice’. “Een beetje onverwacht, want iedereen had verwacht dat Viola Davis zou winnen. Toch is het fijn voor Frances dat ze dit gewonnen heeft, het is intussen haar derde Oscar. ‘Nomandland is een terecht winnaar, het is een fantastische film. Ik ben dus wel blij met het resultaat.”

De meest verrassende wending van de avond was volgens haar de uitslag voor ‘beste acteur’. “Die prijs bleek naar Anthony Hopkins te gaan, terwijl iedereen - ook de organisatie - had verwacht dat Chadwick Boseman zou winnen. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik het hoorde. Hopkins was niet eens aanwezig voor de uitreiking. Daarna werd de show heel snel afgesloten...”

