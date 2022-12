Onthullende Netflix-documentaire over Pamela Anderson vanaf 31 januari te zien

In februari kregen we al een (fictief) inkijkje in het huwelijk van Pamela Anderson en haar toenmalige man Tommy Lee in de serie ‘Pam & Tommy’. De Disney+-reeks vertelt het verhaal van over hun beruchte sekstape die uit hun huis gestolen was door de misnoegde elektricien, Randy Gauthier. Maar de ‘Baywatch’-actrice wilde niets te maken hebben met de Disney+-reeks. Op de herhaaldelijke vragen van de producenten reageerde ze dan ook niet.