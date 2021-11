Ondanks het lage aantal bezoekers blijft Jan Verheyen optimistisch: “Ik geloof in cinema en in Vlaamse film”

FILM Alweer wachten: nieuwe ‘Star Trek’ en ‘Transfor­mers’-film uitgesteld

Opnieuw beslist Paramount om de release van twee grote blockbusters uit te stellen. Dit keer gaat het om ‘Transformers: Rise of the Beasts’ en de nieuwste ‘Star Trek’-film. Ze verschijnen allebei pas ten vroegste in 2023.

12 november