Ondanks alle tegenwind: vervolg op ‘Leaving Neverland' in de maak

FilmRegisseur Dan Reed (55) is volop bezig met een vervolg op de controversiële documentaire ‘Leaving Neverland’, waarin twee mannen Michael Jackson van seksueel misbruik beschuldigden. Het team van de in 2009 overleden zanger doet er echter alles aan om deze tweede documentaire tegen te houden. Dat meldt Deadline.

Dan Reed en cameraploeg werden recent in het Los Angeles Superior Court gezien, waar ze opnames maakten van Wade Robson en James Safechuck. Dat zijn de twee mannen die in de originele ‘Leaving Neverland’-documentaire getuigden over het vermeende seksueel misbruik door Michael Jackson waarvan ze als kind slachtoffer waren. Beide mannen hebben een rechtszaak aangespannen tegen MJJ Productions en MJJ Ventures, de bedrijven van de zanger, omdat zij in hun ogen hadden moeten optreden tegen het misbruik. De rechtszaak van Safechuck is ondertussen wel verworpen, omdat volgens de rechter niet voldoende is aangetoond dat de medewerkers iets te zeggen hadden over het gedrag van de zanger.

De bedrijven van Jackson hebben Reed en z'n productiebedrijf Amos Pictures nu gedagvaard. Ze willen dat alle documenten en al het materiaal over de documentaires overhandigd worden. Bovendien proberen ze het gerecht ervan te overtuigen dat Reed geen echte journalist is en dat hij de gebeurtenissen eenzijdig voorstelt. Ze proberen dan ook te voorkomen dat hij nog langer in de rechtbank filmt.

Volledig scherm Wade Robson, regisseur Dan Reed en James Safechuck © Taylor Jewell/Invision/AP

Reed heeft nu een motie ingediend bij de rechtbank in Los Angeles. Hij maakt daarin duidelijk dat hij Brit is en dat Amos niet in Californië werkzaam is. Daardoor zou het overhandigen van materiaal moeilijker verplicht kunnen worden. De regisseur voegt er ook nog aan toe dat hij geen persoonlijke connectie heeft met Robson en Safechuck en dat hij de twee mannen bovendien niet betaalt. “Deze vervolgdocumentaire waarvoor ik op dit moment aan het filmen ben, gaat over actuele gebeurtenissen die zich in de openbaarheid afspelen. Het verhaal zal ruimte laten voor verschillende standpunten”, klinkt het. Bovendien voegt de regisseur er enkele mails bij waaruit moet blijken dat de advocaat van de bedrijven wel degelijk om een reactie is gevraagd, maar dat dat voorstel werd afgewezen.

