Olivia Newton-John neemt het op voor fel bekritiseerde ‘Grease’: “We moeten gewoon genieten van de dingen zoals ze zijn”

Een recente vertoning van ‘Grease’ op BBC heeft in het Verenigd Koninkrijk een waar debat ontketend. Sommige kijkers noemen de film namelijk homofoob en racistisch. Bovendien zou de scène waarin Danny (John Travolta) en Sandy (Olivia Newton-John) samen naar de drive-in gaan en hij haar probeert te kussen, “een beetje als verkrachting” aanvoelen, vinden de kijkers. “Die drive-in scène met Danny en Sandy is niet echt goed oud geworden", schreef iemand op Twitter. “De film gaat snel over naar een liedje, voordat de kijkers echt goed beseffen dat de scène die ze net zagen, wat op ‘date rape’ lijkt." Volgens verschillende bronnen klonk de kritiek zelfs zo luid, dat de BBC zou overwegen om de prent uit het zendschema te halen. Dat werd echter nog niet bevestigd door de openbare omroep.

Nu heeft ook actrice Olivia Newton-John op de heisa gereageerd. “Ik vind het een beetje onnozel", zei ze in een podcast. “Ik bedoel: deze film was gemaakt in de jaren 1970 en ging over de jaren 1950. Het is gewoon een leuke musical en hoeft dus niet zo serieus genomen te worden. Ik denk dat iedereen alles zo serieus neemt. We moeten allemaal een beetje kalmeren en gewoon genieten van de dingen zoals ze zijn. Ik heb het in ieder geval zelf nooit zo bekeken”, besloot ze. “Voor mij is het een leuke film die mensen entertaint. En dat is alles."