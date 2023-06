Oeps: Disney cast per ongeluk pornoster in ‘The Little Mermaid’

Onder de schuilnaam Dante Ferrari maakt Stefano heel wat pikantere filmpjes dan Disney gewoon is. De gespierde man was al te zien in drie pornofilms. Een insider vertelt aan ‘The Sun’ dat de studio helemaal niet op de hoogte was van de gewaagde carrièregeschiedenis van Tomadini. “Ze hadden er geen idee van dat hij ook in porno acteerde”, klinkt het. “Anders hadden ze hem nooit in dienst genomen. Natuurlijk waren ze wel op zoek naar aantrekkelijke mannelijke modellen om in de huid van meermannen te kruipen. En tja, ‘aantrekkelijk en sexy’ is natuurlijk wél iets waar Stefano is gespecialiseerd is. Best gênant wel, omdat ‘The Little Mermaid’ een populaire kinderfilm is.”