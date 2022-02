Oekraïense president Volodimir Zelenski was de stem van ‘Paddington’

Paddington-producent StudioCanal heeft dit nieuws nu bevestigd aan The Hollywood Reporter, en voegt eraan toe dat hij de beer in het Oekraïens heeft ingesproken in zowel ‘Paddington’ als ‘Paddington 2', het vervolg in 2017.

Het ‘Paddington’-nieuws werd in het weekend met heel wat lof ontvangen. Hugh Bonneville, die in de films de pleegouder van de beer speelt, bedankte hem in een tweet. “Tot op de dag van vandaag had ik geen idee wie de stem van de Paddington in Oekraïne verzorgde. Sprekend voor mezelf, dank u, president Zelenski.”

Het feit dat een president een stem inspreekt van een tekenfiguurtje lijkt misschien vreemd, maar niet voor Zelenski. Voor hij aan de macht kwam, was hij een van de populairste en meest succesvolle komieken in Oekraïne en speelde hij mee in verschillende films en tv-series. Zo speelde hij mee in de politieke satire ‘Servant of the People’. Daarin speelde hij een leerkracht die per ongeluk president van Oekraïne wordt nadat die in een video oproept om in te gaan tegen de corruptie. De partij van Zelenski heet ook Servant of the People.