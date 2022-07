Nu ‘Top Gun: Maverick’ wereldwijd records breekt: gesprekken over derde film zijn al aan de gang

Laat vervolg

‘Top Gun: Maverick’, een laat vervolg op de hit uit 1986 over een eliteteam van Amerikaanse piloten, breekt overal ter wereld records. Het is de eerste film van Tom Cruise die meer dan 1 miljard dollar heeft opgebracht en het is in veel landen de grootste hit voor Cruise in zijn carrière.



In het tweede deel krijgt de rebelse piloot Maverick (Cruise) van zijn oude maatje Ice (Val Kilmer), inmiddels generaal, een speciale opdracht om een jonge lichting vliegeniers te trainen voor een heel bijzondere en gevaarlijke missie. Een van de jonge piloten is Bradley ‘Rooster’ Bradshaw (Teller), de zoon van Mavericks overleden beste vriend Goose.