Nu de zesde (en laatste) ‘Jurassic’-prent uitkomt: hoe gaat het nog met de kinderen uit de originele film?

Bekijk hieronder de trailer van de nieuwste ‘Jurassic Park’:

Ariana Richards (42)

We zien een achtjarige Ariana Richards als Lex Murphy in de eerste ‘Jurassic’-film. Ook in het tweede deel van 1997 keert haar personage even terug. Richards waagt zich daarna nog aan enkele films, haar laatste rol is die van Donna Voorhees in ‘Battledogs’ in 2013. Sindsdien laat ze Hollywood achter zich en kiest ze voluit voor haar carrière als kunstenares. Hoewel acteren, naar eigen zeggen, wel in haar bloed blijft zitten. “Mijn interesse wordt gewoon meer gewekt door beeldende kunst en olieverfschilderijen”, zegt ze aan ‘Interview Magazine’. Maar de kunstenares sluit niets uit: “Als er een heel interessante rol langskomt, zou ik het zeker geweldig vinden.” Ariana laat de kans om terug te keren naar haar roots dan ook niet voorbijgaan. Ze flaneerde over de rode loper in Hollywood tijdens de première van ‘Jurassic World: Dominion’.