Nu al sequel van ‘Cruella’ in de maak

FILM Jonge Scar en Mufasa: details uitgelekt over sequel ‘The Lion King’

11 mei Er zijn meer details bekend over de tweede liveactionfilm van klassieker ‘The Lion King’ van Disney. De sequel zal gaan over de vader van Simba, Mufasa. Daarvoor is Disney op zoek naar jonge acteurs tussen de acht en dertien jaar die in de huid willen kruipen van de jonge welpen Scar en Mufasa en hen van een passende stem kunnen voorzien.